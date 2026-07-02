Названа дата очередных переговоров США и Ирана

Очередной раунд переговоров между делегациями Ирана и США состоится в этом месяце и запланирован на 18 июля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Детали относительно места проведения встречи представителей двух стран пока не разглашаются. Также отсутствуют сведения о составе участников.

Ранее стало известно, что иранская делегация провела в Дохе две встречи с представителями Катара и Пакистана. Темой обсуждения стало выполнение договоренностей, зафиксированных в меморандуме между Тегераном и Вашингтоном.

В ходе этого визита также состоялось первое заседание рабочей группы, ответственной за мониторинг соблюдения условий данного документа.

18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Это соглашение должно официально закрепить прекращение боевых действий и запустить новый раунд переговоров.