Названа дата очередных переговоров США и Ирана
Очередной раунд переговоров между делегациями Ирана и США состоится в этом месяце и запланирован на 18 июля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Детали относительно места проведения встречи представителей двух стран пока не разглашаются. Также отсутствуют сведения о составе участников.
Ранее стало известно, что иранская делегация провела в Дохе две встречи с представителями Катара и Пакистана. Темой обсуждения стало выполнение договоренностей, зафиксированных в меморандуме между Тегераном и Вашингтоном.
В ходе этого визита также состоялось первое заседание рабочей группы, ответственной за мониторинг соблюдения условий данного документа.
18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Это соглашение должно официально закрепить прекращение боевых действий и запустить новый раунд переговоров.
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