Мощная магнитная буря обрушится на Землю

Вечером 2 июля на Землю обрушится сильная магнитная буря. Об этом россиян предупредили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, буря достигнет уровня G3 и окажется мощнейшей с марта 2026 года. "Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны", - отметили они. Предполагаемое время начала события - в период с 21:00 четверга до полуночи по московскому времени.