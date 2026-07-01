MEDİA объявило итоги конкурса для печатных СМИ

Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) объявило итоги конкурса по поддержке субъектов печатных СМИ.

Как передает Day.Az, конкурс был организован с целью содействия развитию печатных СМИ, укрепления их экономической устойчивости, совершенствования деятельности редакций, а также реализации проектов, имеющих важное значение для государства и общества.

Ниже представлены итоги конкурса: