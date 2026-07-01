https://news.day.az/society/1845276.html MEDİA объявило итоги конкурса для печатных СМИ Агентство по развитию СМИ Азербайджана (MEDİA) объявило итоги конкурса по поддержке субъектов печатных медиа.
MEDİA объявило итоги конкурса для печатных СМИ
Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) объявило итоги конкурса по поддержке субъектов печатных СМИ.
Как передает Day.Az, конкурс был организован с целью содействия развитию печатных СМИ, укрепления их экономической устойчивости, совершенствования деятельности редакций, а также реализации проектов, имеющих важное значение для государства и общества.
Ниже представлены итоги конкурса:
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