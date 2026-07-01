В логистику, туризм и энергетику Азербайджана вложат больше средств

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) продолжит финансирование новых проектов в Азербайджане в сферах логистики, туризма, образования и возобновляемой энергетики.

Об этом журналистам в рамках 28-го ежегодного заседания Совета управляющих банка сказал президент ЧБТР Серхат Кёксал, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время банк финансирует ряд проектов в Азербайджане.

"Вчера было подписано новое соглашение с "Азербайджанскими Авиалиниями". В будущем мы также планируем инвестиции в солнечные электростанции. На данный момент я не могу раскрыть детали, так как переговоры продолжаются", - сказал С. Кёксал.

Он отметил, что в ближайшем будущем банк планирует профинансировать многочисленные проекты в Азербайджане в сфере логистики, туризма и образования.

"Цель нашего банка - поддерживать развитие как Азербайджана, так и других стран-участниц, а также вносить вклад в расширение торговли между странами. В этом направлении мы видим большую поддержку со стороны правительства Азербайджана. Мы как банк продолжим делать все возможное для развития азербайджанской экономики", - добавил президент ЧБТР.