https://news.day.az/politics/1845406.html Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и заслуживающий доверия партнер Европейского Союза - Урсула фон дер Ляйен - ВИДЕО Энергетика по-прежнему остается одной из самых прочных опор наших партнерских отношений. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и заслуживающий доверия партнер Европейского Союза - Урсула фон дер Ляйен - ВИДЕО
Энергетика по-прежнему остается одной из самых прочных опор наших партнерских отношений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
"В последние годы Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и заслуживающий доверия энергетический партнер Европейского Союза", - сказала она.
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