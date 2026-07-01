Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и заслуживающий доверия партнер Европейского Союза

Энергетика по-прежнему остается одной из самых прочных опор наших партнерских отношений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

"В последние годы Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и заслуживающий доверия энергетический партнер Европейского Союза", - сказала она.