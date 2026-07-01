Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Европейской комиссией

Мы придаем большое значение нашему сотрудничеству с Европейской комиссией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.

Глава государства отметил, что Европейский Союз является основным торговым партнером Азербайджана.