https://news.day.az/officialchronicle/1845377.html Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Европейской комиссией Мы придаем большое значение нашему сотрудничеству с Европейской комиссией. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Европейской комиссией
Мы придаем большое значение нашему сотрудничеству с Европейской комиссией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
Глава государства отметил, что Европейский Союз является основным торговым партнером Азербайджана.
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