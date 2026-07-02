https://news.day.az/world/1845475.html Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление ВВС страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Причина введения ограничений не называется.
Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве
Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление ВВС страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Причина введения ограничений не называется.
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