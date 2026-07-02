Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве

Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление ВВС страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причина введения ограничений не называется.