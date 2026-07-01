В Азербайджане повысили пенсионный возраст для женщин

С 1 июля в Азербайджане повышен пенсионный возраст для женщин.

Как сообщает Day.Az, с сегодняшнего дня пенсионный возраст для женщин увеличился еще на шесть месяцев и достиг 65 лет.

Согласно Закону "О трудовых пенсиях", пенсионный возраст для женщин поэтапно повышался с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года, а для мужчин повышался с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года - ежегодно на шесть месяцев.

Таким образом, с 1 июля 2026 года пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин составил 65 лет.

Согласно законодательству, право на трудовую пенсию по возрасту имеют лица, достигшие пенсионного возраста, если пенсионный капитал, накопленный на страховой части их индивидуального счета, позволяет обеспечить пенсию не ниже минимального размера трудовой пенсии - независимо от страхового стажа. Если накопленного капитала недостаточно, необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа (за исключением лиц, которым трудовая пенсия по возрасту была назначена до 1 июля 2017 года).

Лица, достигшие пенсионного возраста, но не получившие права на трудовую пенсию по возрасту, могут претендовать на социальное пособие по возрасту в соответствии с Законом "О социальных пособиях". Такое пособие назначается неработающим нетрудоспособным гражданам и с 1 января 2023 года составляет 220 манатов.

Размер трудовой пенсии определяется в зависимости от пенсионного капитала, накопленного на индивидуальном страховом счете. В настоящее время минимальный размер трудовой пенсии составляет 320 манатов. Пенсия по возрасту назначается пожизненно.

Напомним, что в последний раз пенсионный возраст для женщин был повышен 1 июля 2025 года - до 64 лет и 6 месяцев. Эта норма действует до 30 июня 2026 года.