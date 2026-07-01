https://news.day.az/society/1845232.html В Баку столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся - ВИДЕО В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, авария произошла накануне. Столкнулись автомобили BYD и Mercedes Vito. В результате удара Mercedes Vito перевернулся. На место происшествия были привлчены сотрудники полиции.
В Баку столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся - ВИДЕО
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, авария произошла накануне.
Столкнулись автомобили BYD и Mercedes Vito.
В результате удара Mercedes Vito перевернулся. На место происшествия были привлчены сотрудники полиции.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре