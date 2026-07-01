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В Баку столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся - ВИДЕО

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, авария произошла накануне. Столкнулись автомобили BYD и Mercedes Vito. В результате удара Mercedes Vito перевернулся. На место происшествия были привлчены сотрудники полиции.