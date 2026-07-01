В Баку столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, авария произошла накануне.

Столкнулись автомобили BYD и Mercedes Vito.

В результате удара Mercedes Vito перевернулся. На место происшествия были привлчены сотрудники полиции.