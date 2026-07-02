Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном теме "Глобальная контртеррористическая стратегия ООН".

Он отметил, что терроризм остается серьезной угрозой региональному и международному миру, безопасности и стабильности.

"В некоторых регионах мира, в том числе в нашем регионе, терроризм использовался как средство ведения войны для продвижения территориальных претензий, разжигания сепаратизма и поддержки агрессии против суверенных государств. Необходимо вновь подтвердить уважение к суверенитету, территориальной целостности, политической независимости и единству всех государств. Привлечение к ответственности лиц, совершающих террористические акты, должно оставаться приоритетом, а к безнаказанности необходимо проявлять нулевую терпимость", - подчеркнул постоянный представитель.

В завершение своего выступления Тофиг Мусаев отметил, что эффективная реализация Глобальной контртеррористической стратегии ООН остается приоритетной задачей, и достичь этой цели возможно только благодаря искреннему международному сотрудничеству, партнерству и солидарности.