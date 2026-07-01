Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Шеки с воспитанниками учреждения социальных услуг «Детский дом»

30 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в учреждении социальных услуг "Детский дом" номер 6 в Шеки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева посмотрела в учреждении художественную программу, продемонстрированную с участием детей. Также детям были вручены подарки, с ними сделаны фотографии.

Отметим, что учреждение, начавшее функционировать с 1936 года как Детский дом номер 2, с 1988 года продолжило свою деятельность под названием Шекинский детский дом смешанного типа. В 2018 году по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой и при поддержке руководимого ею Фонда Гейдара Алиева было сдано в эксплуатацию вновь построенное здание учреждения.

В учреждении проживают дети, лишенные родительской опеки.

Для обеспечения социальной адаптации детей здесь проводятся мероприятия по социальной реабилитации, в целях эффективной организации их досуга оказываются различные услуги. Дети в учреждении обеспечиваются социально-бытовыми, социально-психологическими, медико-социальными, социально-педагогическими и социально-правовыми услугами.