В Турции обнаружили беспилотник с 5 кг взрывчатки

В турецкой провинции Трабзон в сельской местности района Вакыфкебир упал беспилотник, на борту которого находилось около 5 кг взрывчатки.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, по предварительным данным турецких специалистов, дрон мог быть запущен с территории Украины в направлении России, однако в ходе полета изменил маршрут и оказался в воздушном пространстве Турции.

По информации местных властей, беспилотник врезался в дерево, после чего произошел взрыв. Благодаря тому, что инцидент произошел в лесистой местности, погибших и пострадавших нет.

Турецкие правоохранительные органы проводят расследование, выясняя происхождение аппарата, его маршрут и обстоятельства попадания на территорию страны.