Этим лицам в Азербайджане разрешено уходить с работы раньше

Согласно статье 244 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, в течение рабочего дня помимо общего перерыва для отдыха и обеда должны предоставляться дополнительные перерывы для кормления ребенка.

Как передает Day.Az, такие перерывы должны предоставляться не реже одного раза в три часа, при этом продолжительность каждого из них должна составлять не менее 30 минут. Если у женщины двое или более детей в возрасте до полутора лет, продолжительность каждого такого перерыва должна быть не менее одного часа.

Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время, а за сотрудницей на этот период полностью сохраняется средняя заработная плата.

По заявлению работницы эти перерывы могут быть объединены и присоединены к обеденному перерыву либо использованы в начале или в конце рабочего дня. Если женщина решит использовать объединенные перерывы в конце рабочего дня, продолжительность ее рабочего дня сокращается на общее время этих перерывов.

Насими Алескерли