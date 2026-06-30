Объявлен состав сборной Азербайджана на матч с Люксембургом

Определился состав мужской сборной Азербайджана по баскетболу на выездной матч против команды Люксембурга в рамках предварительного квалификационного раунда FIBA EuroBasket 2029.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявку национальной команды вошли 12 баскетболистов.

Состав сборной Азербайджана:

Эммануэль Агбасон, Уэсли Ван Бек, Акпер Мамедов, Орхан Айдын, Улаш Тургут, Эльшад Ширзадов, Джабраил Акперов, Амиль Гамзаев, Камран Мамедов, Эрджан Донат, Дерин Беркоз, Ширзад Ширзадов.

Встреча состоится 2 июля на арене Centre National Sportif et Culturel d'Coque в Люксембурге. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.