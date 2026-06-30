Оман передал США предложение о сборе за проход через Ормуз

Оман передал США и другим западным странам официальное предложение о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным издания, предложение предусматривает взимание с судоходных компаний сервисных сборов за использование пролива. The New York Times отмечает, что Иран и Оман продолжают продвигать этот план, несмотря на публичные возражения Вашингтона.

По информации газеты, американские переговорщики уже получили документ и намерены обсудить с Маскатом свои опасения.