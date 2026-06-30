Милли Меджлис принял закон, связанный с вынужденными переселенцами

В целях совершенствования законодательства, касающегося обеспечения вынужденных переселенцев жилыми помещениями на освобожденных от оккупации территориях, восстановления их имущественных прав, подготовлен новый законопроект.

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана, сообщает корреспондент Trend с заседания, передает Day.Az.

Согласно проекту, в результате внесения изменений в Жилищный кодекс будет создан новый "Фонд постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях". Жилые помещения, включенные в этот фонд, будут использоваться для переселения вынужденных переселенцев в родные края и передачи жилья в их собственность.

Предлагаемые изменения в Закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)" также конкретизируют случаи утраты статуса вынужденного переселенца. Согласно новым правилам, после того как лицу будет предоставлено другое жилое помещение, соответствующее установленным по региону его проживания нормам, вместо прежнего места жительства, его право собственности считается полностью восстановленным. В документе также уточняется срок применения мер социальной защиты. Так, предусмотренный действующим законодательством трехлетний льготный период будет исчисляться с даты утраты лицом статуса вынужденного переселенца либо отказа от предлагаемого жилого помещения.

Кроме того, предлагаемым изменением в Закон "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" обновляется механизм переселения вынужденных переселенцев. Согласно новому подходу, обязательство государства будет считаться выполненным с момента предложения гражданину жилого помещения.

Отмечается, что изменения направлены на обеспечение баланса между жилищными правами вынужденных переселенцев и законными интересами третьих лиц.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.