Каземиро установил рекорд чемпионатов мира

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству желтых карточек среди игроков, дебютировавших на турнире с 2018 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, историческое достижение было зафиксировано в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной Японии.

На 14-й минуте встречи Каземиро получил предупреждение за фол против японского нападающего Дзюни Ито у линии штрафной площади.

Эта желтая карточка стала для бразильца пятой на чемпионатах мира с момента его дебюта на турнире в 2018 году, что является рекордным показателем среди всех футболистов, выступавших на мировых первенствах за этот период.

Отметим, что в этом же матче Каземиро отличился забитым мячом, сравняв счет во втором тайме.