https://news.day.az/society/1844893.html В бакинском поселке произошел пожар В поселке NZS Хатаинского района Баку произошел пожар на территории скопления бытовых отходов. Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сообщение о возгорании поступило на горячую линию "112".
В бакинском поселке произошел пожар
В поселке NZS Хатаинского района Баку произошел пожар на территории скопления бытовых отходов.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сообщение о возгорании поступило на горячую линию "112". После получения сигнала к месту происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на прилегающую территорию, в том числе на расположенные поблизости здания.
Пожар полностью ликвидирован.
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