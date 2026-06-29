В бакинском поселке произошел пожар

В поселке NZS Хатаинского района Баку произошел пожар на территории скопления бытовых отходов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сообщение о возгорании поступило на горячую линию "112". После получения сигнала к месту происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на прилегающую территорию, в том числе на расположенные поблизости здания.

Пожар полностью ликвидирован.