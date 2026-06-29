В Шри-Ланке слон напал на автобус с военными

В Шри-Ланке слон протаранил лобовое стекло автобуса с военными. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нападение произошло 23 июня в городе Киринда, расположенном в южной провинции страны. Дикое животное внезапно вышло на дорогу и атаковало пассажирский автобус, перевозивший военнослужащих ВВС. По счастливой случайности никто из людей не пострадал, хотя автобус получил серьезные повреждения. Происшествие попало на видео.

В Шри-Ланке дикие слоны часто выходят к дорогам вблизи лесных массивов и иногда нападают на проезжающие машины. Причины агрессии слона не уточняются, однако власти призывают водителей соблюдать осторожность при движении в районах, где обитают дикие животные.