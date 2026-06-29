Общественность Азербайджана резко осудила кампанию по защите военных преступников

Представители азербайджанской общественности резко осудили кампании, проводимые проармянскими организациями в некоторых западных странах, которые представляют ряд осужденных в Азербайджане военных преступников, включая военного преступника Рубена Варданяна, в качестве "жертв".

Как передает Day.Az, в открытом письме, распространенном азербайджанскими НПО, семьями шехидов, родственниками пропавших без вести лиц, жертвами минного террора и бывшими вынужденными переселенцами, отмечается, что Рубен Варданян и другие были осуждены за совершенные ими тяжкие преступления, финансирование сепаратизма и терроризма. Подчеркивается, что искусственно создаваемые кампании от их имени преследуют цель заглушить законный голос истинных жертв этих преступлений - тысяч азербайджанцев, которые на протяжении десятилетий непосредственно страдали от конфликта, оккупации, этнических чисток, террора и минной опасности.

В документе подчеркивается, что азербайджанское гражданское общество на протяжении многих лет обращается в международные структуры с требованиями защиты прав жертв военных преступлений, восстановления исторической справедливости и сохранения принципов международной ответственности. В этом контексте напоминается об открытом письме Президенту США Дональду Трампу, обращениях с резкими протестами в связи с односторонними инициативами, выдвинутыми в Конгрессе США, а также заявлениях, направленных в Институт Лемкина, членам парламента Великобритании (https://www.azernews.az/nation/254843.html) и другим международным институтам. Авторы обращения заявляют, что право и обязанность Азербайджана расследовать тяжкие преступления, совершенные на его суверенных территориях, обеспечивать верховенство закона и привлекать виновных лиц к суду вытекают как из внутреннего законодательства, так и из фундаментальных норм международного права, и что внешнее вмешательство в это суверенное право недопустимо.

В документе на основе фактов обличается то, что многочисленные призывы семей пропавших без вести к международному сообществу на протяжении десятилетий оставались без ответа, судьба более 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, до сих пор неизвестна, а гуманитарная трагедия более 3400 жертв минной войны игнорируется в глобальных кампаниях. В качестве примера двойных стандартов, демонстрируемых международным сообществом, и нанесенного морального ущерба приводится горькая судьба Эльмиры Дадашовой, которая скончалась в прошлом году, прожив всю жизнь в глубоких душевных страданиях, так и не получив вестей о своем пропавшем без вести сыне.

В письме отмечается, что в августе 2025 года в Вашингтоне был парафирован проект "Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", что заложило основу для фундаментального и нового этапа развития в регионе. Вместе с тем решительно подчеркивается, что устойчивый мир на Южном Кавказе возможен только на основе объективной правовой оценки тяжких военных преступлений, совершенных в прошлом, привлечения преступников к ответственности перед законом и полного восстановления попранных прав жертв.