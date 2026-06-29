Полиция в Берлине применила водометы против жары

Берлинская полиция превратила водометы в источники охлаждающего тумана для прохожих при уличной температуре в 39,9°C.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: