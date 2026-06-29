https://news.day.az/world/1844845.html Полиция в Берлине применила водометы против жары - ВИДЕО Берлинская полиция превратила водометы в источники охлаждающего тумана для прохожих при уличной температуре в 39,9°C. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Полиция в Берлине применила водометы против жары - ВИДЕО
Берлинская полиция превратила водометы в источники охлаждающего тумана для прохожих при уличной температуре в 39,9°C.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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