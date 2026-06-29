В Лондоне временно переименовали станции метро

Активисты временно изменили названия нескольких станций лондонского метро, чтобы привлечь внимание к аномальной жаре, охватившей Великобританию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Independent.

В рамках акции участники заменили названия на указателях. Так, Baker Street стала Baking Street ("Пекущаяся улица"), London Bridge - London's Burning ("Лондон горит"), а Tottenham Court Road - Hottenham Court Road, обыграв английское слово hot ("жаркий").

Под новыми названиями активисты разместили наклейки с надписью: "Жара. Спонсор - Shell", возложив ответственность за изменение климата на нефтегазовую отрасль.

Акция прошла на фоне рекордной жары в Великобритании. Из-за экстремально высоких температур в стране были закрыты некоторые школы, возникли перебои в работе транспорта, а ряд больниц объявил режим чрезвычайной ситуации.