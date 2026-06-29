https://news.day.az/world/1844743.html Иран и Оман провели первое заседание Совместного комитета по Ормузскому проливу Первое заседание Совместного комитета, сформированного для управления судоходством в Ормузском проливе, состоялось в столице Омана, Маскате Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в понедельник, 29 июня.
Иран и Оман провели первое заседание Совместного комитета по Ормузскому проливу
Первое заседание Совместного комитета, сформированного для управления судоходством в Ормузском проливе, состоялось в столице Омана, Маскате
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в понедельник, 29 июня.
"В рамках визита в Маскат провели первое заседание ирано-оманского Совместного комитета по Ормузу. На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся Ормузского пролива",- приводит его слова "Тасним".
Гарибабади также сообщил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по "пятому пункту Исламабадского меморандума о взаимопонимании и будущему управлению проливом в рамках прав прибрежных государств".
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