В Баку проводят обработку деревьев от американской белой бабочки

В ряде районов Баку продолжаются мероприятия по борьбе с массовым распространением гусениц на деревьях.

Как сообщили Day.Az в Бакинском объединении по озеленению, специалисты обследовали территории, где были замечены вредители. По итогам проверки установлено, что обнаруженные на деревьях гусеницы являются личинками американской белой бабочки.

В связи с этим объединением был разработан специальный план мероприятий. В настоящее время на пораженных участках ежедневно проводится мониторинг, а в местах обнаружения гусениц осуществляется обработка деревьев специальными средствами.

В ведомстве подчеркнули, что эти гусеницы не представляют опасности для здоровья человека. Тем не менее борьба с ними продолжается, чтобы предотвратить ущерб зеленым насаждениям.

По словам специалистов, хотя американская белая бабочка не опасна для людей, она способна повреждать более 120 видов растений. Вредитель поражает не только тутовые деревья, но и алычу, яблоню, сливу, абрикос, грушу, персик, терн, шиповник, сирень, ясень, тополь, смородину и другие растения. Исследования, проведенные на Абшеронском полуострове, показали, что здесь это насекомое питается примерно 30 видами растений.