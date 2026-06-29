Генсек ОТГ отметил значение Первого тюркологического съезда

Сегодня, отмечая 100-летний юбилей Первого тюркологического съезда, мы с большим почтением вспоминаем тот исторический съезд, который сто лет назад наши предки провели в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев в рамках "Недели тюркского мира", посвященной 100-летнему юбилею Первого тюркологического съезда.

"Мы еще раз подчеркиваем его значимость и вместе отмечаем этот знаменательный юбилей. Основа данной инициативы была заложена в прошлом году на Габалинском саммите по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Впоследствии эта идея была поддержана и на саммите в Туркестане, и в итоге было принято решение о проведении юбилейных мероприятий в конце этого месяца. Этот юбилей имеет особое историческое и духовное значение для тюркских народов. Потому что речь идет не только о нашем языке и алфавите. Это одновременно и ценнейшее наследие нашей общей истории, культуры и национальной идентичности, которое будет передано будущим поколениям. Сохранение и развитие этого наследия вносит важный вклад и в укрепление единства тюркского мира", - сказал он.