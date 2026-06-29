В Баку собрались более 120 тюркологов из 20 стран

В "Неделе тюркского мира" принимают участие более 120 ученых и исследователей из более чем 20 стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра культуры Фарид Джафаров в рамках "Недели тюркского мира", посвященной 100-летнему юбилею Первого тюркологического съезда.

По его словам, в их числе руководители авторитетных высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, ректоры, а также руководители Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Фонда тюркской культуры и наследия, Тюркской академии и Тюркского фонда.

"Сегодня состоялась церемония открытия Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда. В рамках Недели запланированы панельные дискуссии, научные сессии, художественные композиции, документальные фильмы, концертные программы и другие мероприятия, посвященные Первому тюркологическому съезду. Кроме того, в Ханкенди, в Карабахском университете, состоится международная научная конференция. Ожидается участие в конференции известных тюркологов, ученых и исследователей из различных стран тюркского мира", - сказал Ф. Джафаров.

Замминистра отметил, что в прошлом году на саммите Организации тюркских государств Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой торжественного празднования 100-летия Первого тюркологического съезда в рамках ОТГ: "Эта инициатива была поддержана организацией и нашла свое отражение в итоговой декларации. Одновременно с этим, на основании соответствующего распоряжения, подписанного в этом году Президентом Азербайджана, министерством культуры, министерством науки и образования и Национальной академией наук Азербайджана был подготовлен обширный план мероприятий, приуроченных к юбилею. В течение года запланировано проведение около ста мероприятий различной направленности, и исполнение большинства из них уже начато. В рамках мероприятий планируется переиздание стенограммы Первого тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году, научный анализ докладов и выступлений, прозвучавших в тот период, исследование деятельности 131 ученого, интеллигента и тюрколога, участвовавших в съезде, доведение их наследия до широкой общественности, а также подготовка и презентация специального художественно-документального фильма".

Замминистра также подчеркнул, что, как и сто лет назад, сегодня Баку, превратившись в научный и интеллектуальный центр тюркского мира, собрал вместе ученых-тюркологов из разных стран мира: "Наряду с этим, в мероприятии также принимают участие официальные делегации из тюркских государств, министры, и в частности министры культуры. Главы пяти тюркских государств направили свои поздравления и обращения участникам Недели тюркского мира, особо подчеркнув значимость этого авторитетного мероприятия".