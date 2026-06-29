Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в здравоохранении

В министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики состоялась встреча с делегацией, возглавляемой министром здравоохранения Латвии Хоссамом Абу Мери.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Латвией успешно продолжается и в сфере здравоохранения. Министр подчеркнул, что существуют благоприятные возможности для расширения взаимного обмена опытом в таких областях, как медицинское образование, непрерывное профессиональное обучение врачей, научно-исследовательская деятельность и внедрение инновационных медицинских подходов.

Т. Мусаев, акцентировав внимание на том, что цифровая трансформация системы здравоохранения является одним из основных приоритетов политики страны в сфере медицины, проинформировал о реализуемых в этом направлении мерах.

В ходе встречи было отмечено, что в 2025 году между соответствующими структурами двух стран было подписано Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, что является важным шагом в развитии двусторонних отношений.

Министр здравоохранения Латвии Хоссам Абу Мери подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном в сфере здравоохранения динамично развивается. Он отметил, что подобные встречи служат развитию систем здравоохранения, расширению обмена профессиональными знаниями и опытом, а также дальнейшему укреплению партнерства между двумя странами.

В завершение стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между министерствами здравоохранения Азербайджана и Латвии на основе взаимного доверия и общих интересов будет продолжаться и в дальнейшем.