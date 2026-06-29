"Нефтчи" отправился на сборы в Словению

Футболисты "Нефтчи" отправились в Словению, где пройдет второй этап подготовки к новому сезону.

Как передает Day.Az, команда вылетела из Баку утром.

Учебно-тренировочные сборы пройдут в городе Моравске-Топлице и продлятся до 14 июля. "Нефтчи" разместится в отеле Hotel Livada Prestige, а в рамках подготовки проведет четыре контрольных матча.