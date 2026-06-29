https://news.day.az/sport/1844741.html "Нефтчи" отправился на сборы в Словению - ФОТО Футболисты "Нефтчи" отправились в Словению, где пройдет второй этап подготовки к новому сезону. Как передает Day.Az, команда вылетела из Баку утром.
"Нефтчи" отправился на сборы в Словению - ФОТО
Футболисты "Нефтчи" отправились в Словению, где пройдет второй этап подготовки к новому сезону.
Как передает Day.Az, команда вылетела из Баку утром.
Учебно-тренировочные сборы пройдут в городе Моравске-Топлице и продлятся до 14 июля. "Нефтчи" разместится в отеле Hotel Livada Prestige, а в рамках подготовки проведет четыре контрольных матча.
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