В ЦБА рассказали о планах по развитию платежей

ЦБА планирует интегрировать платежные системы Азербайджана с ключевыми торговыми партнерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель директора департамента развития платежных систем и продуктов Центрального банка Азербайджана Рамиль Махмудов на мероприятии "Цифровая финансовая повестка Азербайджана", проходящем в Баку.

По его словам, экосистема и платежные продукты, созданные Центральным банком, сегодня активно используются как банками, так и финтех-компаниями.

"Мы приглашаем новых участников рынка и поставщиков платежных услуг активно пользоваться платежными системами, оператором которых является Центральный банк. Уже сейчас в этом направлении есть определенный прогресс. В Азербайджане уже внедрены практически все современные платежные решения, востребованные на мировом рынке. Если говорить о быстрых платежах, переводах со счета на счет, системах мгновенных платежей - все мировые тренды в этой сфере уже реализованы в Азербайджане", - подчеркнул он.

По словам Р.Махмудова, в мировой практике финтех-компании рассматриваются не как конкуренты банков, а как важный элемент платежной инфраструктуры.

"Финтехи являются поддерживающей силой и играют ключевую роль в доведении платежных услуг и продуктов до клиентов и плательщиков. Центральный банк стремится создать условия для того, чтобы азербайджанские банки и финтех-компании могли предлагать свои платежные решения не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В настоящее время реализуется ряд проектов по интеграции платежных систем, включая развитие трансграничных платежей. Мы рассчитываем наладить взаимную интеграцию платежных систем, прежде всего, с теми странами, с которыми Азербайджан ведет наиболее активную торговлю, а также с государствами, откуда наблюдается высокий туристический поток", - сказал Р.Махмудов.

По его словам, в перспективе Азербайджан может стать региональным и глобальным хабом в сфере платежных услуг.

"Это долгосрочный процесс, однако развитие инноваций и создание эффективной нормативно-правовой базы значительно расширят наши возможности. Внедрение новых платежных продуктов и услуг как внутри страны, так и за ее пределами должно сопровождаться формированием соответствующими нормативно-правовой базой и регулированием", - отметил замдиректора.