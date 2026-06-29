ЦБА приступит к развитию Open Finance

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) приступит к следующему этапу развития открытого банкинга, предусматривающему расширение проекта в направлении Open Finance ("Открытые финансы").

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель директора департамента развития платежных систем и продуктов Центрального банка Азербайджана Рамиль Махмудов на мероприятии "Цифровая финансовая повестка Азербайджана", проходящего в Баку.

По его словам, одним из наиболее значимых проектов ЦБА для финтех-сектора является развитие открытого банкинга.

"Мы завершили один стратегический этап и уже работаем над следующим. Начнется работа по расширению проекта в направлении Open Finance ("Открытые финансы"). За прошедший период Центральный банк реализовал ряд мер по модернизации инфраструктуры платежных систем. Были проведены работы по совершенствованию программно-технической инфраструктуры, повышению ее устойчивости и увеличению пропускной способности систем.

Рост объемов операций, с одной стороны, является положительным показателем, а с другой - возлагает на Центральный банк дополнительную ответственность за обеспечение бесперебойной и устойчивой работы платежной инфраструктуры. Главная задача - это не потерять доверие пользователей платежных услуг", - подчеркнул он.

Рамиль Махмудов также напомнил, что в прошлом году после внесения изменений в законодательство в Азербайджане были внедрены QR-платежи.

"Сегодня в Азербайджане более 100 тысяч POS-терминалов уже поддерживают QR-платежи. Это означает, что на рынке появился более доступный платежный инструмент, которым могут активно пользоваться и финтех-компании. Внедрение QR-платежей создает для предпринимателей возможность принимать платежи с меньшими затратами, а пользователям предоставляет платежный инструмент, полностью соответствующий требованиям национального законодательства и потребностям внутреннего рынка.

Популярность QR-платежей продолжает расти во всем мире, в том числе в странах с высоким уровнем распространения банковских карт.

С финансовой точки зрения себестоимость этого инструмента минимальна", - сказал он.

Он добавил, что следующим этапом станет внедрение статических QR-кодов.

"Сначала мы вывели на рынок динамические QR-коды, а следующим этапом станет внедрение статических QR-кодов. Это позволит принимать безналичные платежи практически в любой точке страны, включая самые отдаленные населенные пункты", - заявил Махмудов.

По его словам, это будет способствовать снижению спроса на наличные деньги в обращении и дальнейшему формированию культуры безналичных расчетов среди населения.