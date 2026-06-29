В Сумгайыте у 1200 абонентов временно не будет газа

В Сумгайыте временно будет приостановлено газоснабжение для 1200 абонентов.

Как сообщили Day.Az в Сумгайытском газоэксплуатационном управлении производственного объединения "Азеригаз", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на подземном газопроводе диаметром 159 мм 29 июня с 13:00 будет временно прекращена подача газа для 1200 абонентов.

После завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено поэтапно.