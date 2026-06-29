Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям с призывом отказаться от использования мобильных телефонов во время управления автомобилем, предупредив, что эта привычка может привести к трагическим последствиям.

Как передает Day.Az, в ведомстве сообщили, что только с начала текущего года было выявлено более 11 тысяч административных правонарушений, связанных с использованием мобильных телефонов за рулем. По данным полиции, эта статистика свидетельствует о том, что многие водители по-прежнему не отказались от опасной привычки, отвлекающей внимание от дороги.

В дорожной полиции подчеркнули, что использование телефона за рулем является одним из основных факторов риска, способных привести к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям. При этом обеспечение безопасности зависит не только от контрольных мероприятий, но и от ответственности самих водителей, которые должны полностью сосредоточиться на дорожной обстановке.

В ведомстве напомнили об основных опасностях использования мобильного телефона во время движения:

Отвлечение внимания. Водитель, смотрящий в телефон, может не заметить дорожные знаки, разметку, пешеходов и других участников дорожного движения.

Водитель, смотрящий в телефон, может не заметить дорожные знаки, разметку, пешеходов и других участников дорожного движения. Замедленная реакция. Использование телефона значительно увеличивает время реакции, что снижает возможность вовремя затормозить или выполнить безопасный маневр при возникновении опасности.

Использование телефона значительно увеличивает время реакции, что снижает возможность вовремя затормозить или выполнить безопасный маневр при возникновении опасности. Потеря контроля. Отвлечение на мобильное устройство может привести к выезду из своей полосы, опасным маневрам и неправильной оценке дистанции до впереди идущего транспорта.

"Не стоит забывать, что ни один звонок, сообщение или уведомление не стоят человеческой жизни. Ответственное поведение за рулем - это залог безопасности не только самого водителя, но и всех участников дорожного движения", - подчеркнули в Главном управлении Государственной дорожной полиции.