Дорожная полиция предупредила водителей
Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям с призывом отказаться от использования мобильных телефонов во время управления автомобилем, предупредив, что эта привычка может привести к трагическим последствиям.
Как передает Day.Az, в ведомстве сообщили, что только с начала текущего года было выявлено более 11 тысяч административных правонарушений, связанных с использованием мобильных телефонов за рулем. По данным полиции, эта статистика свидетельствует о том, что многие водители по-прежнему не отказались от опасной привычки, отвлекающей внимание от дороги.
В дорожной полиции подчеркнули, что использование телефона за рулем является одним из основных факторов риска, способных привести к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям. При этом обеспечение безопасности зависит не только от контрольных мероприятий, но и от ответственности самих водителей, которые должны полностью сосредоточиться на дорожной обстановке.
В ведомстве напомнили об основных опасностях использования мобильного телефона во время движения:
- Отвлечение внимания. Водитель, смотрящий в телефон, может не заметить дорожные знаки, разметку, пешеходов и других участников дорожного движения.
- Замедленная реакция. Использование телефона значительно увеличивает время реакции, что снижает возможность вовремя затормозить или выполнить безопасный маневр при возникновении опасности.
- Потеря контроля. Отвлечение на мобильное устройство может привести к выезду из своей полосы, опасным маневрам и неправильной оценке дистанции до впереди идущего транспорта.
"Не стоит забывать, что ни один звонок, сообщение или уведомление не стоят человеческой жизни. Ответственное поведение за рулем - это залог безопасности не только самого водителя, но и всех участников дорожного движения", - подчеркнули в Главном управлении Государственной дорожной полиции.
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