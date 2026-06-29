Азербайджан вносит важный вклад в реализацию общих целей тюркских государств

Первый тюркологический съезд сыграл важную роль в формировании сознания общей истории, языка и культуры тюркского мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта мысль отражена в обращении Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, зачитанном на церемонии открытия Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

В обращении отмечено, что участники Первого тюркологического съезда, прошедшего в Баку в 1926 году, принятыми ими решениями и представленными научными взглядами сформировали наследие, которое освещает не только их эпоху, но и сегодняшний день.

В обращении также подчеркнуто, что сохранение, укрепление и передача будущим поколениям идеалов, оставленных съездом в наследство, является общей ответственностью всего тюркского мира. Было доведено до внимания, что деятельность Организации тюркских государств на основе принципа Исмаила Гаспринского "Единство в языке, мыслях, делах" также все более углубляется, и видение, определенное Первым тюркологическим съездом, и сегодня играет роль путеводителя.

В то же время было доведено до внимания, что главная цель Турции - оберегая общую историю, язык и культуру тюркского мира, вместе построить на этом наследии "Тюркский век".

Президент отметил, что подобно тому, как в 1926 году Первый тюркологический съезд прошел именно в Баку, организация посвященного его 100-летию мероприятия в столице Азербайджана также не случайна. По его словам, Азербайджан, являющийся одним из самых решительных защитников единства и солидарности тюркского мира, и сегодня вносит важный вклад в реализацию общих для тюркских государств целей.