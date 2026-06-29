В Китае откроют полностью роботизированный отель

Китайская компания Pudu Robotics совместно с партнерами реализует проект полностью роботизированного отеля, который строится на искусственном острове у моста Шэньчжэнь-Чжуншань. Первых гостей гостиница примет уже в 2027 году, а полный переход на автоматизированное обслуживание планируется завершить к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает New Atlas.

Внедрение роботизированных систем будет происходить поэтапно. Уже с 2026 года в отеле начнут использовать роботов для выполнения различных задач, тогда как часть функций на первых этапах продолжит выполнять персонал.

Проект предусматривает автоматизацию большинства гостиничных сервисов. В частности, система FlashBot позволит гостям заказывать еду и напитки через мобильное приложение, после чего роботы будут самостоятельно доставлять их в номера.

Для работы комплекса планируется использовать уже существующую линейку роботов Pudu Robotics. Модель PUDU T300 сможет перевозить багаж весом до 300 кг, роботы CC1 Pro и MT1 будут отвечать за уборку помещений и прилегающей территории, BellaBot Pro будет готовить и подавать кофе, а KettyBot Pro - обслуживать посетителей в ресторанах.

Кроме того, компания разработала собственные модели искусственного интеллекта и ИИ-агентов для централизованного управления инфраструктурой гостиницы. По заявлению Pudu Robotics, такие системы позволят роботам на стойке регистрации распознавать речь и жесты гостей, сервисным роботам - самостоятельно строить оптимальные маршруты доставки, а уборочным машинам - адаптироваться к изменяющейся обстановке в режиме реального времени.