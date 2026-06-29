В Азербайджане разрешат запретить оформление кредитов на свое имя

Центральный банк Азербайджана внес изменения в правила управления кредитными рисками. В регуляторе пояснили, что нововведения направлены на совершенствование нормативной базы в сфере дистанционных финансовых услуг, снижение рисков и усиление защиты прав потребителей.

Как сообщает Day.Az, об этом написал депутат Вугар Байрамов на своей странице в социальной сети.

По его словам, изменения вступят в силу с октября текущего года.

Согласно новым правилам, граждане смогут добровольно установить запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов и увеличение кредитных лимитов. Иными словами, каждый сможет самостоятельно ограничить возможность получения онлайн-кредитов, чтобы снизить риск мошенничества.

Для этого достаточно будет направить соответствующий запрос через Азербайджанское кредитное бюро. После этого все кредитные организации будут обязаны отказать в дистанционном оформлении кредита. Кроме того, гражданин сможет обратиться непосредственно в свой банк и установить запрет только в отношении этого финансового учреждения. Перед выдачей онлайн-кредита банки будут обязаны проверить наличие такого ограничения и выдавать кредит только при его отсутствии.

Еще одним нововведением станет введение "периода ожидания" при выдаче дистанционных потребительских кредитов. Если сумма кредита не превышает двух минимальных заработных плат, средства будут перечисляться только через 2 часа после одобрения. Если сумма выше этого порога - через 24 часа.

По мнению депутата, введение добровольного запрета на дистанционные кредиты является позитивным шагом, однако представляет собой лишь традиционный способ борьбы с мошенничеством. Он отметил, что причиной появления таких ограничений стали случаи, когда хакеры, оформляя кредиты от имени граждан, похищали денежные средства.

По его словам, в 2024-2025 годах в результате кибермошенничества и хакерских атак было похищено 22 млн манатов, а также зарегистрировано около 17 тысяч мошеннических операций с банковскими картами.

Вугар Байрамов считает, что наряду с ограничительными мерами необходимо значительно усилить системы кибербезопасности. При этом пока сложно прогнозировать, сколько граждан воспользуются возможностью запретить оформление онлайн-кредитов. Именно эта статистика покажет эффективность новых правил.

Кроме того, депутат предложил альтернативный механизм выдачи дистанционных кредитов. По его мнению, целесообразнее было бы перечислять заемщику первоначально не более 5% суммы кредита (но не выше размера минимальной заработной платы), а оставшуюся сумму выплачивать в течение суток только после подтверждения заемщиком получения первого транша.

Также он подчеркнул, что одним из ключевых факторов борьбы с кибермошенничеством остается повышение финансовой грамотности населения. По словам депутата, просветительская работа должна проводиться не только Центральным банком, но и другими, в том числе независимыми, организациями.