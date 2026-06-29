Президент Ильхам Алиев: В основе проектов, реализуемых ОТГ на современном этапе, лежат прогрессивные идеи, выдвинутые в свое время Первым тюркологическим съездом
В основе успешно реализуемых Организацией тюркских государств на современном этапе проектов по формированию общего гуманитарного пространства лежат прогрессивные идеи, выдвинутые в свое время Первым тюркологическим съездом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.
"Семья тюркского мира находится на пути к тому, чтобы стать одним из влиятельных центров силы столетия, достойным наших предков, создавших великую цивилизацию. Мы и впредь будем прилагать все усилия во имя укрепления и нерушимости этой семьи", - отмечается в обращении.
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