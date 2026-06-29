Стала известна дата презентации новых iPhone

Компания Apple может представить линейку флагманских смартфонов iPhone 18 уже 8 или 9 сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По его информации, на сентябрьской презентации ожидается дебют iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также первого складного смартфона Apple, который в СМИ упоминается как iPhone Ultra или iPhone Fold. Если презентация пройдет 9 сентября, предзаказы могут открыть уже на следующий день, а продажи стартуют до конца месяца.

По данным инсайдеров, новые флагманы получат фирменные процессоры Apple A20 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. Базовые версии iPhone 18 и iPhone 18e, выход которых прогнозируется весной 2027 года, могут оснастить 9 ГБ ОЗУ.

Кроме того, весной следующего года Apple, как ожидается, представит новое поколение облегченного смартфона iPhone Air.

Официально сроки презентации новых устройств компания пока не объявляла. При этом ожидается, что стоимость новых моделей iPhone окажется выше, чем у предыдущего поколения.