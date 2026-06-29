Пакистан нанес удары по боевикам у границы с Афганистаном

Пакистанские силы безопасности в воскресенье провели наземную операцию на основе разведданных вдоль пакистано-афганской границы, после чего нанесли точечные удары по укрытиям и убежищам боевиков.

В результате были убиты 29 боевиков, сообщили официальные лица, передает Day.Az со ссылкой на Associated Press

Военные не уточнили, каким образом были нанесены удары, однако ВВС Пакистана ранее уже участвовали в атаках по предполагаемым укрытиям боевиков на территории Афганистана.

Министр информации Аттаулла Тарар написал в соцсети X, что операция была начата в ответ на серию атак боевиков в разных районах страны. Немедленной реакции со стороны Афганистана не последовало.

Операция прошла на следующий день после того, как боевики, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой, атаковали региональный штаб военизированных сил Rangers в южном портовом городе Карачи. В результате погибли трое военнослужащих. Силы безопасности ликвидировали трех нападавших и задержали еще одного. По данным военных, раненый задержанный является гражданином Афганистана.

Ответственность за нападение в Карачи в заявлении в субботу вечером взяла на себя группировка "Джамаат-уль-Ахрар".

Тарар заявил, что последняя операция Пакистана вдоль афганской границы была направлена против укрытий и убежищ "Джамаат-уль-Ахрар" и "Фитна аль-Хаваридж"