Израиль уничтожил подземный объект "Хезболлах"

Израильские военные уничтожили на юге Ливана крупный подземный объект, использовавшийся вооруженными отрядами шиитской организации "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца.

В нем указывается, что объект располагался в окрестностях поселка Мадждаль-Зун в Южном Ливане. "В туннеле длиной более 200 метров на глубине более 25 метров находились сотни единиц оружия и несколько пусковых установок, предназначенных для нанесения ударов по территории Государства Израиль и его гражданам", - утверждается в тексте.

В заявлении подчеркивается, что "Израиль заранее уведомил США и американского представителя в Ливане" о проведении этой операции.

"Бойцы и командиры Армии обороны Израиля останутся в зоне безопасности в Южном Ливане и продолжат уничтожать террористическую инфраструктуру, устранять угрозы [израильским] северным населенным пунктам и защищать безопасность граждан Израиля", - указывается в заявлении.