Винисиуса растрогало видеообращение бабушки

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор не смог сдержать слез после просмотра трогательного видеообращения своей бабушки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, эмоциональный момент произошел накануне матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против сборной Японии.

Футболист признался, что в детстве бабушка многим пожертвовала ради него.

"Моя бабушка делала все, чтобы помочь мне. Мы жили в очень маленьком доме, и до 16 лет я спал с ней в одной кровати. Она изменила мою жизнь. При первой возможности я стараюсь быть рядом с ней, потому что понимаю: однажды людей, которых мы любим, уже не будет рядом. Я ценю каждый момент, проведенный с ней и с семьей. Потому что они сделали все, чтобы моя мечта стала реальностью", - сказал Винисиус.

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени сборная Бразилии встретится с командой Японии в матче 1/16 финала ЧМ-2026.