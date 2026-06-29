Наводнения в Индии:

Свыше 22 тысяч человек пострадали в результате наводнений на востоке Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hindustan Times, стихия затронула десятки населенных пунктов, вынудив тысячи жителей покинуть свои дома.