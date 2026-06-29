https://news.day.az/world/1844769.html Наводнения в Индии: тысячи пострадавших - ВИДЕО Свыше 22 тысяч человек пострадали в результате наводнений на востоке Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на Hindustan Times, стихия затронула десятки населенных пунктов, вынудив тысячи жителей покинуть свои дома.
Наводнения в Индии: тысячи пострадавших - ВИДЕО
Свыше 22 тысяч человек пострадали в результате наводнений на востоке Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Hindustan Times, стихия затронула десятки населенных пунктов, вынудив тысячи жителей покинуть свои дома.
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