Какой будет погода в Азербайджане завтра?

30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, вечером в некоторых пригородных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов тепла, днем - 25-29 градусов. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако с утра, начиная с северных и западных районов, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы, град, а к вечеру осадки местами усилятся. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 16-20 градусов тепла, днем - 28-33 градуса. В горах ночью ожидается 8-13 градусов, днем - 17-22 градуса, местами воздух прогреется до 23-28 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az