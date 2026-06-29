из Чехии в Азербайджан - ФОТО

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре стартовали репетиции нового спектакля "Мать", поставленного по одноименной пьесе чешского писателя Карела Чапека.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров встретился с творческой группой постановки, поздравил коллектив с началом репетиционного процесса и пожелал успешной работы над новым сценическим проектом.

Режиссером-постановщиком спектакля выступает Аршад Алекперов. Художником-постановщиком является Самира Гасанова, художником по костюмам - Андрей Уклейн, художником по свету - Рафаэль Вагифоглу. Музыкальное оформление подготовил Камиль Исмайылов, ассистент режиссера - Нармин Гасанова.

В постановке принимают участие народная артистка Мехрибан Заки, заслуженные артисты Кязым Гасангулиев и Шалала Шахвеледгызы, а также актеры Мурад Исмайыл, Эльсевер Рагимов, Турал Ибрагимов, Эльчин Нуралиев, Кянан Гусейнов и Нихад Аслан.

Пьеса Карела Чапека "Мать" отражает идеи мира и гуманизма. Произведение посвящено трагическим последствиям войны и глубоким душевным переживаниям матери, потерявшей своих близких.