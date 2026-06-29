Азербайджанский боец ММА победил соперника в Китае

Азербайджанский боец ММА Мирмехди Мириев одержал победу на турнире YFU 95 в китайском Чжэнчжоу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, спортсмен выступал в весовой категории до 66 кг.

Соперником Мириева стал местный боец Хуйбо Дин.

Азербайджанский представитель победил соперника уже в первом раунде, применив болевой прием "рычаг локтя" (armbar).