https://news.day.az/sport/1844841.html Азербайджанский боец ММА победил соперника в Китае - ФОТО Азербайджанский боец ММА Мирмехди Мириев одержал победу на турнире YFU 95 в китайском Чжэнчжоу. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, спортсмен выступал в весовой категории до 66 кг. Соперником Мириева стал местный боец Хуйбо Дин.
Азербайджанский боец ММА победил соперника в Китае - ФОТО
Азербайджанский боец ММА Мирмехди Мириев одержал победу на турнире YFU 95 в китайском Чжэнчжоу.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, спортсмен выступал в весовой категории до 66 кг.
Соперником Мириева стал местный боец Хуйбо Дин.
Азербайджанский представитель победил соперника уже в первом раунде, применив болевой прием "рычаг локтя" (armbar).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре