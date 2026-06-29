Иран опроверг анонс Трампа

Иран и США не планировали проведение технических консультаций в Дохе 30 июня. Об этом сообщил заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади, сообщает телеканал Al Jazeera, передает Day.Az.

"Хотя консультации с Катаром, в том числе по вопросу контроля за выполнением обязательств другой стороной, продолжаются в обычном порядке, сообщения некоторых СМИ о проведении в Дохе технических переговоров рабочих групп не подтверждаются", - сказал замминистра.

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