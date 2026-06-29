https://news.day.az/tourism/1844852.html В Канаде затонула лодка с туристами - ВИДЕО В Канаде затонула прогулочная лодка с туристами. В результате ЧП без вести пропали шесть человек, сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным журналистов, лодка затонула у берегов города Ричмонд. Всего в ней находились десять человек. Четырех спасти не удалось, поиски остальных продолжаются.
В Канаде затонула лодка с туристами - ВИДЕО
В Канаде затонула прогулочная лодка с туристами. В результате ЧП без вести пропали шесть человек, сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным журналистов, лодка затонула у берегов города Ричмонд. Всего в ней находились десять человек. Четырех спасти не удалось, поиски остальных продолжаются. В поисковой операции задействованы вертолеты и самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Канады.
Причины крушения лодки выясняются.
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