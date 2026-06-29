В Канаде затонула лодка с туристами

В Канаде затонула прогулочная лодка с туристами. В результате ЧП без вести пропали шесть человек, сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, лодка затонула у берегов города Ричмонд. Всего в ней находились десять человек. Четырех спасти не удалось, поиски остальных продолжаются. В поисковой операции задействованы вертолеты и самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Канады.

Причины крушения лодки выясняются.