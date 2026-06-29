Дом Азербайджана в Марнеули организовал бесплатный пробный экзамен для будущих студентов

В Доме Азербайджана, функционирующем в грузинском городе Марнеули, по инициативе и при организации Центра интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) и при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики прошел пробный экзамен по подготовке к поступлению в университеты в рамках программы "1+4".

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В пробном экзамене приняли участие около 150 абитуриентов. Более 80 участников составили слушатели курсов подготовки по математике и логике, действующих при ЦИАГ. Экзамен был организован для всех участников на бесплатной основе.

Главной целью проведения экзамена стали оценка уровня знаний и подготовленности абитуриентов, обеспечение их адаптации к реальной экзаменационной атмосфере, а также оказание поддержки для более эффективной подготовки к процессу поступления.

В подготовке и организации пробного экзамена высокий профессионализм продемонстрировали опытные преподаватели математики и логики ЦИАГ Фарзин Машадиев, Ахмедали Бабашов и Эмин Мамедов, которые внесли важный вклад в успешную реализацию этого процесса.

Директор Дома Азербайджана и ЦИАГ Махаббат Иманов подчеркнул, что одной из основных целей Центра является повышение уровня образования молодежи, расширение ее научных знаний и укрепление интеграции в общество: "В этом направлении мы реализуем широкомасштабные проекты и программы в сфере образования. Наша главная цель - поддерживать развитие знаний и навыков молодежи, создавать благоприятные возможности для ее будущих успехов".

Отмечено, что ЦИАГ продолжит реализацию подобных проектов с целью поддержки образования молодежи.