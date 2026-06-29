Обладатель одного из самых редких мужских голосов покорил Дни оперы в Баку

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева с большим успехом прошел сольный концерт заслуженного артиста, солиста Государственного академического театра оперы и балета Ильхама Назарова. Концерт под названием "Контратенор" был организован в рамках проекта II Дни оперы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Обладатель одного из самых редких мужских голосов в академической музыке - контратенора, Ильхам Назаров с первых же произведений продемонстрировал уникальность своего тембра. Этот голос, отличающийся сочетанием легкости, воздушности и высокой выразительности, считается одним из самых необычных и редко встречающихся в мировой оперной практике. Именно благодаря этому артист уверенно исполняет сложнейший репертуар, охватывающий разные эпохи и стили.

Концерт открыла доктор философии по искусствоведению, профессор, заслуженный деятель искусств Зумруд Дадашзаде. Она рассказала о творческом пути певца, его профессиональных достижениях и значении редкого голоса контратенора в современном музыкальном искусстве, поздравив артиста с успешным выступлением.

От классических произведений мировой и азербайджанской музыки до ярких страниц вокального искусства разных стилей - программа вечера продемонстрировала необычайный талант артиста и высокий уровень вокального мастерства, превращая каждое произведение в эмоционально насыщенную историю.

Музыкальное сопровождение обеспечил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением заслуженного артиста, маэстро Эйюба Гулиева. Точное и чуткое взаимодействие оркестра с солистом придало программе особую цельность и драматургическую выразительность.

Особым украшением вечера стало выступление заслуженной артистки Фариды Мамедовой. Дуэты солистов стали кульминацией концерта и вызвали особенно теплый отклик у публики благодаря гармоничному сочетанию голосов и выразительной музыкальной палитре.

Выступления артистов неизменно сопровождались продолжительными аплодисментами.

Концерт стал одним из самых ярких событий II Дней оперы, еще раз подтвердив, что классическая музыка в живом исполнении продолжает находить отклик у современной аудитории и сохраняет свою эмоциональную силу.

Завершится проект II Дни оперы 30 июня премьерой оперы Джузеппе Верди "Отелло", которая станет финальным аккордом музыкального форума.

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