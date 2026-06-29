Азербайджанские музыканты успешно выступили в Узбекистане

В Намангане прошел III Международный форум искусства макома (мугама), в рамках которого также состоялась научная конференция. Нашу страну на этом мероприятии представила делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли. Прошедший форум принёс большой успех азербайджанским музыкантам. Особенно приятно отметить, что у Азербайджана две победы - первые места были присуждены нашим музыкантам как в инструментальной номинации, так и в категории мугамных ансамблей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Международного центра мугама.

Международное жюри возглавил народный артист, профессор Мансум Ибрагимов. С докладами на научной конференции выступили ректор Азербайджанской национальной консерватории, доктор искусствоведения Кямиля Дадашзаде и директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана, доктор философии по искусствоведению и посол культуры Узбекистана Сахиб Пашазаде, который принял активное участие в работе форума. Под его руководством ансамбль "Мугам", состоящий из ведущих солистов Центра, продемонстрировал высокое мастерство и достойно представил музыкальное наследие нашей страны на этой значимой международной арене.

На форуме ансамбль "Мугам" выступал в составе солистов Центра мугама - заслуженного артиста Кямрана Керимова (нагара), заслуженного артиста Хайяма Гулиева (уд), Кямили Набиевой (ханенде), Рашада Ибрагимова (тар), Эльнура Микаилова (кяманча) и Рафаэля Аскерова (балабан).

Кямиля Набиева представила многогранную и самобытную программу. В ее интерпретации азербайджанские мугамы звучали невероятно проникновенно, завораживая своей сакральной, бездонной глубиной и очень личным, тонким прочтением. Артисты с большим мастерством представили богатые традиции азербайджанского мугамного искусства, вызвав неподдельный интерес и самый живой эмоциональный отклик у слушателей. Высокий уровень выступления ансамбля "Мугам" был по достоинству оценен международным жюри, которое присудило коллективу первое место на Международном форуме.

В номинации "Сольное исполнительство" первыми премиями были отмечены яркие, виртуозные исполнители - студент Азербайджанской национальной консерватории Нуреддин Тагиев (кяманча) и Теймур Джабраилов (ударные инструменты).

На церемонии закрытия III Международного форума мугамного искусства победителям были вручены награды. Дипломы лауреатам - ансамблю "Мугам" и победителям в номинации сольного исполнительства вручил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.

Форум, организованный министерством культуры Узбекистана при содействии ЮНЕСКО и ИСЕСКО, вызвал широкий международный резонанс и собрал свыше 250 деятелей культуры, руководителей международных организаций и дипломатов из 80 стран мира.