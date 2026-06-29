Замминистра отметила особую значимость мероприятий «Недели тюркского мира» в Карабахе

Мероприятия, которые пройдут в Карабахе в рамках "Недели тюркского мира", имеют особое символическое значение - на территориях, долгие годы находившихся под оккупацией, вновь возрождается культурная жизнь, восстанавливаются исторические памятники, начинают функционировать новые очаги науки и образования.

Об этом сказала замминистра культуры Азербайджана Саадат Юсифова на международной конференции "Преподавание тюркских языков, литературы и истории в контексте современных вызовов", проходящей в рамках "Недели тюркского мира", посвященной 100-летнему юбилею Первого тюркологического съезда, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"Панельные дискуссии, выставки, презентации и культурные программы, организованные в рамках Недели, носят не только юбилейный характер, они также имеют важное значение с точки зрения переоценки тюркологического наследия на основе научных подходов современности. То, что мы собрались здесь сегодня, является ярким выражением преемственности общей исторической памяти, культурного единства и традиций научного сотрудничества тюркского мира. Проведение Азербайджаном мероприятий, посвященных этому знаменательному юбилею, вновь демонстрирует его вклад в научную и культурную интеграцию тюркского мира.

Есть события, значение которых не ограничивается эпохой, в которую они произошли. К их числу относится и Первый тюркологический съезд, состоявшийся в Баку в 1926 году и ставший поворотным моментом в научной и культурной истории тюркских народов, а также в осознании ими своей национальной идентичности. Съезд как первая международная научная платформа, где системно обсуждались вопросы языка, литературы, истории и культуры, дал импульс формированию современного общего научного мышления в тюркском мире. Укрепив идейные основы культурного и научного сближения между тюркскими народами, Съезд превратился в своего рода стратегическую дорожную карту для будущего сотрудничества", - сказала С. Юсифова.